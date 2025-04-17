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Sakarya'da Ahşap Ev Yangını: 82 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Yangında yatalak 82 yaşındaki kadın komşuları tarafından kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:24
Sakarya'da Ahşap Ev Yangını: 82 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Sakarya'da Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Epçeler Mahallesi'nde, yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Hatice Özmen ve oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı 2 katlı ahşap ve kerpiç evde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine hemen itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu

Yangın anında Haluk Özmen'in işte bulunduğu, Hatice Özmen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri, yangın sırasında Hatice Özmen’i evden başarıyla çıkartarak büyük bir tehlikeyi önlediler.

Yangın Ciddi Hasara Neden Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan ahşap ve kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

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