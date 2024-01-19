Sakarya'da aile cinayeti: Üçü de öldü

Sakarya'dan korkunç haber geldi. Cinnet geçirdiği söylenen bir polis memuru karısını ve kızını öldürdü. Daha sonra annesi de yaralanan polis memuru intihar etti. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken acı haberi duyan polis arkadaşları da olayı yaşandığı eve gitti.

Sakarya'da aile cinayeti: Üçü de öldü
Yayın Tarihi:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir polis memuru, eşini ve kızını tabancayla öldürdü, daha sonra da annesini yaraladı ve intihar etti.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 139. Sokak'ta bulunan Tuğra Evler Sitesi'nde yaşayan bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından polis memuru İlker Tarık Ü. (50), önce eşi Nesrin Ü.'yü (46), daha sonra da kızı Ayşegül O.'yu (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü., eşini ve kızını yaraladıktan sonra annesinin de yaralanmasına neden oldu ve aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Sakarya'da aile cinayeti

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık personelinin muayenesi sırasında İlkel Tarık Ü. ile kızı Ayşegül O.'nun hayatını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan Nesrin Ü., hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı fakat talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.Annenin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda polisin geldiği olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.

Öne Çıkanlar
21 Ocak Pazar günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 21 Ocak Pazar günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
Yapı Kredi ibreye füze bağladı! Şubat'ta 26 bin 900 TL promosyon ödeyecek Yapı Kredi ibreye füze bağladı! Şubat'ta 26 bin 900 TL promosyon ödeyecek
10.000 TL-25.000 TL faizsiz kredi müjdesi! 18 yaşını geçen herkese veriliyor 10.000 TL-25.000 TL faizsiz kredi müjdesi! 18 yaşını geçen herkese veriliyor
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Gidecek yeriniz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Gidecek yeriniz yok Milletvekili adayı 14 yaşındaki oğlu tarafından vahşice öldürüldü Milletvekili adayı 14 yaşındaki oğlu tarafından vahşice öldürüldü Sancaktepe'de vahşet: 14 yaşındaki çocuk avukat babasını bıçakla öldürdü iddiası Sancaktepe'de vahşet: 14 yaşındaki çocuk avukat babasını bıçakla öldürdü iddiası EYT'li olmayanları bayram ettirecek emeklilik düzenlemesi! Şartlar netleşti EYT'li olmayanları bayram ettirecek emeklilik düzenlemesi! Şartlar netleşti OHAL ilan edilen Ekvator'da çetelere karşı hapishanelerde operasyon düzenlendi OHAL ilan edilen Ekvator'da çetelere karşı hapishanelerde operasyon düzenlendi