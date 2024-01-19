Sakarya'da aile cinayeti: Üçü de öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir polis memuru, eşini ve kızını tabancayla öldürdü, daha sonra da annesini yaraladı ve intihar etti.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 139. Sokak'ta bulunan Tuğra Evler Sitesi'nde yaşayan bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından polis memuru İlker Tarık Ü. (50), önce eşi Nesrin Ü.'yü (46), daha sonra da kızı Ayşegül O.'yu (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü., eşini ve kızını yaraladıktan sonra annesinin de yaralanmasına neden oldu ve aynı silahla kendini vurarak intihar etti.





Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık personelinin muayenesi sırasında İlkel Tarık Ü. ile kızı Ayşegül O.'nun hayatını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan Nesrin Ü., hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı fakat talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.Annenin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda polisin geldiği olay yerinde savcının incelemesi devam ediyor.