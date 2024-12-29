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Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi ile Zorbalığa Karşı Mücadele

Sakarya'da başlatılan "Akran Dayanışması" projesi, akran zorbalığını önleyerek empati ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:35
Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi ile Zorbalığa Karşı Mücadele

Sakarya'da Akran Zorbalığına Çözüm: Akran Dayanışması Projesi

Sakarya'da uygulamaya alınan Akran Dayanışması projesi, öğrenciler arasında dayanışma, işbirliği ve empati duygularını geliştirmeyi amaçlıyor. Projeyle, akran zorbalığına karşı yeterli farkındalık oluşturularak, eğitim hayatındaki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Projenin Amaçları ve Etkinlikler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bu projeyle birlikte, öğrenciler arasında hoşgörüyü yaygınlaştırmak ve akran dayanışmasını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler, akran zorbalığına karşı olumlu davranış modellerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öğrenciler Arasında Pozitif Değişimler

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mithat Şahin, akran zorbalığının okul öncesinden ortaöğretime kadar büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Eğitimcilerle birlikte geliştirdikleri Akran Nezaketi çalışması sayesinde, iyi ve örnek davranışlara odaklandıklarını belirtti. Şahin, öğrencilerinin davranışlarının olumlu yönde değiştiğini ifade ederek, disiplin olaylarının azaldığını kaydetti.

Müdür Yardımcısı ve Sınıf Öğretmeni Ayşe Can Özdemir ise, projenin olumlu etkilerini şu şekilde dile getirdi: "Projemizle birlikte, öğrencilerin birbirlerine kapıyı tutma davranışı bile değişti. Artık, kötü söz söyleyen birine ortak olmamakta ve iyi davranışları daha fazla sergilemekte kararlıyız."

Öğrencilerin Proje Hakkındaki Düşünceleri

Öğrencilerden Muhammet Özen Demir, proje sayesinde yaşadıkları engeller ve zorbalıklar karşısında kendilerini nasıl savunacaklarını öğrendiklerini ifade etti. Ayrıca, Cümey Sağçete de, "Akran Dayanışması" projesinin kendilerine kaynaşma, dayanışma ve nezaket gibi değerleri pekiştirdiğini belirtti.

Sürdürülebilir Tesir

Proje, bir yıl içerisinde büyük ilerlemeler kaydettiklerini kanıtlıyor. Örneğin, düzenledikleri dostluk turnuvalarında, rekabet yerine dayanışma ve arkadaşlık ön planda tutuluyor. Özdemir, bu yaklaşımın öğrencilerin sosyal etkileşimlerine olumlu bir katkı sağladığını ifade etti.

Sakarya'da hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler örnek davranış modellerine...

Sakarya'da hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler örnek davranış modellerine yönlendirilerek akran zorbalığının eğitim hayatındaki olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında problem çözme etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya'da hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler örnek davranış modellerine...

Sakarya'da hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler örnek davranış modellerine yönlendirilerek akran zorbalığının eğitim hayatındaki olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında problem çözme etkinliği gerçekleştirdi.

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