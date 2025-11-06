Sakarya’da ‘Anadolu Mirası’ Operasyonu: 589 Roma-Bizans Eseri Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma 'Anadolu Mirası' operasyonunda 589 Roma-Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:20
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında düzenlenen ‘Anadolu Mirası’ operasyonunda, Roma-Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 589 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, şahısların araçlarında şu malzemeler bulundu: 388 adet obje, 82 adet sikke, 19 adet taş obje ve 100 adet yüzük. Ele geçirilen eserlerin Roma-Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler E.O. (48), A.E. (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

