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Sakarya'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası olan bir hükümlü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:53
Sakarya'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Sakarya'nın Ferizli İlçesinde Önemli Yakalama

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, hakkında toplam 145 suç kaydı ile kesinleşmiş 28 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Dedektifleri ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde aranan hükümlü için operasyon düzenledi.

Yakalanan Hükümlünün Suç Geçmişi

Gerçekleşen operasyonda, "çek kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık" gibi suçlar nedeniyle 145 kaydı bulunan Y.B. (47) yakalanmış ve 7 ayrı suçtan da aranma kaydı mevcuttu.

Hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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