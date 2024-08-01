Sakarya'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Sakarya'nın Ferizli İlçesinde Önemli Yakalama
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, hakkında toplam 145 suç kaydı ile kesinleşmiş 28 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Dedektifleri ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde aranan hükümlü için operasyon düzenledi.
Yakalanan Hükümlünün Suç Geçmişi
Gerçekleşen operasyonda, "çek kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık" gibi suçlar nedeniyle 145 kaydı bulunan Y.B. (47) yakalanmış ve 7 ayrı suçtan da aranma kaydı mevcuttu.