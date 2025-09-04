Sakarya'da Aronya Hasadı Başladı: 12 İlçede 135 Ton Rekolte

Sakarya'nın 12 ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri nedeniyle "süper meyve" olarak anılan aronyanın hasadına başlandı.

Proje ve Beklenti

Projeyle yaygınlaştırılan üretimde bu yıl ortalama 135 ton rekolte bekleniyor. Hasadın gerçekleştirildiği Söğütlü'de İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş katılarak üreticilere hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Asım Baş gelecekte tesisleşme ile rekoltenin daha da artacağını vurgulayarak, "Bölgede tesis yapımını kaldırabilecek üretim miktarı var. Bunun işleme kısmındaki tesisi veya soğuk hava deposunu kaldırabilecek miktarda üretimin bölgede kümelendiğini gördüm. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir veri." dedi.

Destek ve Teşvikler

Baş, üretim ve işleme sürecinde gereken kalemler için hibe desteklerini faaliyete geçirmeyi planladıklarını, bireysel üreticileri ise organik tarım desteği kapsamına alacaklarını bildirdi.

Üreticilerin Deneyimi

Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük, bu yılın kurak geçtiğini, aronyanın suyu sevmesi nedeniyle üretimde zorluk yaşadıklarını ancak sulama sistemi sayesinde güzel ürün elde ettiklerini anlattı. Özlük, aronyadan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü üretimi yaptığını kaydetti.

Yetiştirici Sinan Efe ise 23 dönüm arazide 11 bin aronya fidanı ektiklerini ve 5 yıldır üretime devam ettiklerini dile getirdi.

