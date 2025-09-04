DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,07%
ALTIN
4.690,36 0,51%
BITCOIN
4.558.742,41 1,3%

Sakarya'da Aronya Hasadı Başladı: 12 İlçede 135 Ton Rekolte

Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen 'süper meyve' aronyanın hasadı başladı; Tarım Bakanlığı projesiyle bu yıl ortalama 135 ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:24
Sakarya'da Aronya Hasadı Başladı: 12 İlçede 135 Ton Rekolte

Sakarya'da Aronya Hasadı Başladı: 12 İlçede 135 Ton Rekolte

Sakarya'nın 12 ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri nedeniyle "süper meyve" olarak anılan aronyanın hasadına başlandı.

Proje ve Beklenti

Projeyle yaygınlaştırılan üretimde bu yıl ortalama 135 ton rekolte bekleniyor. Hasadın gerçekleştirildiği Söğütlü'de İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş katılarak üreticilere hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Asım Baş gelecekte tesisleşme ile rekoltenin daha da artacağını vurgulayarak, "Bölgede tesis yapımını kaldırabilecek üretim miktarı var. Bunun işleme kısmındaki tesisi veya soğuk hava deposunu kaldırabilecek miktarda üretimin bölgede kümelendiğini gördüm. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir veri." dedi.

Destek ve Teşvikler

Baş, üretim ve işleme sürecinde gereken kalemler için hibe desteklerini faaliyete geçirmeyi planladıklarını, bireysel üreticileri ise organik tarım desteği kapsamına alacaklarını bildirdi.

Üreticilerin Deneyimi

Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük, bu yılın kurak geçtiğini, aronyanın suyu sevmesi nedeniyle üretimde zorluk yaşadıklarını ancak sulama sistemi sayesinde güzel ürün elde ettiklerini anlattı. Özlük, aronyadan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü üretimi yaptığını kaydetti.

Yetiştirici Sinan Efe ise 23 dönüm arazide 11 bin aronya fidanı ektiklerini ve 5 yıldır üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Sakarya'nın ilçelerinde yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak...

Sakarya'nın ilçelerinde yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı. Hasat etkinliği Söğütlü ilçesinde gerçekleştirildi. Üreticiler, aronyadan sirke, reçel, marmelat, pekmez özü ve çay üretiyor.

Sakarya'nın ilçelerinde yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak...

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti
2
Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi
5
Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum
6
Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza
7
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor