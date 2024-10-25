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Sakarya'da Asansör Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta meydana gelen asansör kazasında iki işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:24
Sakarya'da Asansör Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İnfaz Edici Bir Kaza

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan trajik olayda, inşaatta çalışan 2 işçi, üzerine düşen asansör nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yazlık Köprübaşı Mahallesi, 4047. Sokak'taki aile sağlığı merkezi inşaatında görevli olan Mahsun Ş. (30) ve Metin B. (64), talihsiz bir kaza sonucunda asansörün altında kaldı.

Acil Müdahale

Olayın ardından, durumun aciliyeti dikkate alınarak polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında, her iki işçinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazelerin İncelenmesi

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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