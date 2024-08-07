Sakarya'da Askeri Kışlada Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Yangın Alarmı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan bir askeri kışlada, otluk alanda başlayan yangın, ağaçlık bir bölgeye sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hızlı Müdahale

Ateşin, rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, askeri itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Yangın Kontrol Altında

Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olay yerinde görevli askeri personel, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalara katıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde askeri kışladaki otlukta çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.