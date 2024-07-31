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Sakarya'da Atık Kağıt Yüklü Tır Yangını: Sürücü Hafif Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde atık kağıt yüklü tır devrilerek alev aldı, sürücü hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:33
Sakarya'da Atık Kağıt Yüklü Tır Yangını: Sürücü Hafif Yaralandı

Sakarya'da Atık Kağıt Yüklü Tır Yangını

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir atık kağıt yüklü tır, devrilerek yangın çıkardı. Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı.

Olayın Gelişimi

D-650 kara yolunun Bilecik yönünde seyreden Mehmet G. isimli sürücünün kullandığı 26 LE 545 plakalı tır, Yeni Sanayi bölgesindeki bariyerlere çarparak kontrolden çıktı. Tır, karşı şeride geçip bir aydınlatma direği ve ağaçlara çarpmasının ardından devrildi ve yanmaya başladı.

Olay Yeri Müdahalesi

Olay sonrası durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerince söndürülürken, kazada hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Ulaşımda Aksama

Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, bölgede ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Yetkililer, kazanın neden olduğu maddi zararların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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