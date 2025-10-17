Sakarya'da ayı saldırısı: Ecevit Korkmaz kıyafetlerini yakarak kurtuldu

Olayın Detayları

Muradiye Mahallesi mevkisindeki Çamdağı ormanı'na 14 Ekim'de kestane toplamaya giden 35 yaşındaki Ecevit Korkmaz, eve dönerken bir ayının saldırısına uğradı. Olay sırasında Korkmaz, saldırıdan kıyafetlerini yakarak kurtuldu ve bacağından yaralandı.

Saldırı Anı ve Kurtuluş Mücadelesi

Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Ayı gelince arkamda yabani fındık ağacı gördüm, ona tutunup ayıya tekme attım. Vururken bacağımı ısırdı, ardından uçuruma yuvarlandım. Tekrardan üzerime gelirken tişörtümü çıkarıp yaktım. Ateş yakmamla beni terk etmesi bir oldu. O şekilde kurtuldum."

Saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Korkmaz, ayının tekrar gelmemesi için montunu da yakıp yaklaşık 200-300 metre yürüdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Korkmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi ve Durumu

Korkmaz, daha sonra sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yetkililer ve sağlık ekipleri müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kestane topladıktan sonra eve dönerken uğradığı ayı saldırısından kıyafetlerini yakarak kurtulan Ecevit Korkmaz (fotoğrafta), yaşadıklarını anlattı.