Sakarya'da Babasını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Olay Özeti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.D. (34) ve babası A.D. (60) arasında bir tartışma çıktı. Taraflar arasında gerçekleşen tartışma bilinmeyen bir nedenle büyüyerek; S.D., babasına tabancayla ateş etti.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba A.D., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan S.D., polis ekipleri tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.