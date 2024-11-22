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Sakarya'da Balıkçılar Bol Miktarda Tekir Avladı

Kocaali'de balıkçılar, Karadeniz'de bol miktarda tekir avlayarak limana döndü. 2024 sezonu umut verici.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:48
Sakarya'da Balıkçılar Bol Miktarda Tekir Avladı

Sakarya'da Balıkçıların Başarılı Tekir Avı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avlayarak limana döndü. Öğle saatlerinde Karasu ile Kocaali ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin kıyısından, "Kayasan" isimli tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol tekirle yüzlerini güldürdü.

Tekirlerin Tezgahlardaki Yeri

Akşam saatlerinde Maden Deresi'nin kıyısına yanaşan balıkçılar, yakaladıkları tekirleri tezgahlarda satılmak üzere düzenleyerek hazır hale getirdi. Kocaali Su Ürünleri Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bir kısmının palamut avcılığı yaptığını belirtti.

2024 Av Sezonu Umut Veriyor

Tekir avcılığına yeni başladıklarını ifade eden Tan, "Bu avcılık da güzel geçiyor. Çok şükür, gelen teknelerimiz boş değil. Nasip olursa 2024 sezonunu güzel bir şekilde bitirmiş olacağız." diyerek umut dolu açıklamalar yaptı.

Bol Rızık Temennisi

Balıkçı Kemal Çakıroğlu ise herkese bol rızık temennisinde bulundu. Sakarya'nın balıkçıları için 2024 sezonunun başlaması heyecanla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

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