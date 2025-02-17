Sakarya'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 82 yaşındaki Ömer Lütfi Irmak hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:56
Sakarya'da Bariyere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve İlçesinde Trafik Kazası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, 82 yaşındaki Ömer Lütfi Irmak isimli sürücü, yönetimindeki otomobilin bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Olay, D-650 kara yolu üzerinde, Devebağırtan mevkisinde gerçekleşti. Ömer Lütfi Irmak'ın kullandığı 64 KK 161 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar sonrası kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan sürücünün eşi Nuran Irmak (77) ile birlikte, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Lütfi Irmak kurtarılamadı. Eşinin ise tedavi süreci devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

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