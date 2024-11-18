Sakarya'da Başından Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Sakarya'da Korkunç Olay: Başından Vurulmuş Adam Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde boş arazide otomobilin önünde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, mahalle sakinleri tarafından fark edilerek 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay Yeri ve Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenen kişi Volkan Ç. (40) olarak açıklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayet mahallinde kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu. Volkan Ç.'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili detayların ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir kişi boş arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir kişi boş arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.