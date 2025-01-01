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Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:05
Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga büyük bir paniğe yol açtı. İki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışmanın ardından, kargaşa kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında taraflar, bıçak ve delici aletlerle birbirlerine saldırdı. Kavga ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan B.S, Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkinci yaralının ise kimliği henüz öğrenilemezken, durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Şu an için olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.O.G.'yi (17) gözaltına aldı.

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