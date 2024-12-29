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Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi bıçaklayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:47
Sakarya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Sakarya ilinin Hendek ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından, gözaltına alınan zanlı koca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adalet önüne çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu üzücü olay, toplumsal cinsiyet şiddeti ve aile içi sorunların ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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