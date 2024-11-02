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Sakarya'da Cinayet Zanlısı 2 Yıl Sonra Yakalandı

Akyazı ilçesindeki cinayet şüphelisi, JASAT ekipleri tarafından uzun süren bir takibin ardından yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:40
Sakarya'da Cinayet Zanlısı 2 Yıl Sonra Yakalandı

Sakarya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2022 yılında gerçekleşen bir cinayet vakasında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından katil zanlısı yakalandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, 1 Temmuz 2022 tarihinde Kuzuluk Orta Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sezgin N. adlı şahsın katil zanlısı N.B. olay sonrası kayıplara karıştı.

Firari Zanlının İzini Kaybettirmesi

İstanbul'a kaçan N.B.'nin, burada kılık değiştirerek peruk takıp izini kaybettirdiği öğrenildi. Ayrıca, sahte isimler kullanarak ve başkalarına ait telefon hatlarıyla iletişim sağladığı belirlendi.

Takip ve Yakalama

İki yıl boyunca İstanbul ve Kocaeli'de saklanan zanlının, > 1 Temmuz'da tekrar Sakarya'ya dönerek jandarma devriyesinden kaçtığı tespit edildi. Zanlı, Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'nin yakınlarındaki bir barakada saklanıyordu.

Gözaltına Alınması

JASAT ekipleri tarafından yakından takip edilen N.B., saklandığı yerden çıkarak bir akaryakıt istasyonuna gittiği esnada gözaltına alındı. Yapılan aramada, üzerinde 2 tabanca, 42 fişek ve bir peruk bulundu.

Adli Süreç

Jandarma işlemeleri sonrasında, N.B. adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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