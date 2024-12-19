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Sakarya'da Çöp Kamyonuyla Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Sapanca'da çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:41
Sakarya'da Çöp Kamyonuyla Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Faciası: Çöp Kamyonu Kadını Hayatından Etti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, bir kadının hayatını kaybetmesine sebep oldu. 63 yaşındaki Solmaz N., Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta bulunan kör noktada, 38 yaşındaki E.K. tarafından idare edilen Sapanca Belediyesine ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hızla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solmaz N., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası, kamyon sürücüsü E.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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