Sakarya'da DEAŞ Davası: 26 Sanık Yargılanıyor

Sakarya'da DEAŞ Yapılanmasına Yargı Süreci Başladı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 sanığın yargılama süreci başladı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, 11'i tutuklu toplam 26 sanık yer aldı.

Duruşmaya Katılan Sanıkların İfadeleri

Duruşmaya katılan sanıkların avukatlarıyla birlikte durumu değerlendirerek iddiaları reddettikleri gözlemlendi. Tutuklu sanık E.K, iş yerini Ekim 2023'te kapattığını, kimseye devretmediğini ve iş yerinin mescit olarak kullanılmadığını savundu. E.K, "Cuma namazı kılınmasından ve örgütsel faaliyetlerden haberim yoktur. Aleyhime olan tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum," ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık A.K ise, iş yerinde hacamat edildiğini, örgüt propagandasına tanıklık etmediğini belirterek, "Orası halka açık bir yerdi, gizlilik söz konusu olmaz," şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da DEAŞ ile ilişkilerinin olmadığını savunarak, beraat ve tahliye taleplerinde bulundu. Mahkeme, tanıkların dinlenilmesi ve avukatların beyanlarını almak üzere duruşmaya ara verdi.

İddianamenin Detayları

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kabul edilen 242 sayfalık iddianamesinde, DEAŞ'ın finansman sağlamak amacıyla dernek, kitapevleri ve mescitler üzerinden örgütlenme yaptığı anlatılmaktadır. İddianamede, sanıklardan B.Ö'nün Sakarya’ya gönderdiği E.K'nın sözde "vali" olarak görevlendirildiği bilgisi de yer almaktadır.

Sanıkların haftada bir gün az sayıdaki kişilerle örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği belirtilirken, yapılan aramalarda örgütsel belgelere ve toplama kararına sahip kitaplara ulaşıldığı ifade edilmektedir. Özellikle sanık Y.B'nin evinde DEAŞ mensuplarına ait kıyafet ve bir vasiyetnamenin ele geçirildiği aktarılmaktadır.

İddianamede, 26 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.