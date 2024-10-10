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Sakarya'da DEAŞ Yapılanmasına 26 Kişi Hakkında Dava Açıldı

Sakarya'da DEAŞ'ın yapısına yönelik 26 sanık için 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:25
Sakarya'da DEAŞ Yapılanmasına 26 Kişi Hakkında Dava Açıldı

Sakarya'da Terör Örgütü DEAŞ'a Yönelik Dava Süreci Başladı

Sakarya'da DEAŞ terör örgütünün yapılanmasına ilişkin 26 sanık hakkında dava açıldı. Davada, 11 sanığın tutuklu bulunduğu ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin Ayrıntıları

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 242 sayfalık iddianamede, sanıkların sadece terör örgütü üyeliği değil, ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlamaları da yer alıyor. Bu bağlamda bir sanık için 6 aydan 1 yıla, bir başka sanık için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor.

DEAŞ’ın Faaliyetleri ve Yapılanmaları

İddianamede, DEAŞ’ın silahlı eylemler gerçekleştirmek için yetersiz kaldığı bölgelerde, dernek, kitabevi ve mescitler üzerinden organik bağlı hücre yapılanmaları oluşturduğu ve bu yapıların finansman sağladığı belirtiliyor. Örgütün, Sakarya'daki yapılanması hakkında, DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi sorumlusunun Sanık E.K.'yı Sakarya'da "vali" olarak atadığına dair bilgiye de yer veriliyor.

Toplantılar ve Gizlilik

Örgüt üyelerinin az sayıda kişiyle haftalık toplantılar düzenledikleri tespit edilmiş. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlar ele geçirilmiştir. Sanıklardan Y.B.'nin evinde DEAŞ’a ait kıyafet ve yaşam malzemeleri ile birlikte kendi yazdığı bir vasiyetname bulunmuştur.

Finansal Destek ve Saldırı Planları

Sanıkların, DEAŞ içinde hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlamak için planlar yaptıkları ve bunlar için aylık 15 dolar talep ettikleri iddia ediliyor. Ayrıca, Santa Maria Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, sözde mescit içerisinde yapılan gizli toplantılarda, yeni eylemlerin hazırlığı yapıldığı da belirtiliyor.

Sonraki Adımlar

Söz konusu sanıkların yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu davanın, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki etkisini daha da açığa çıkarması bekleniyor.

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