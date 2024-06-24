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Sakarya'da dereden balık tutarken kaya altında kalan kişi hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, balık avlamak için gittiği derede kaya altında sıkışan Yusuf Tunca (40), hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:23
Sakarya'da dereden balık tutarken kaya altında kalan kişi hayatını kaybetti!

Açmabaşı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Tunca, sığ sularda elle avlanırken kayanın aniden yerinden oynaması sonucu mahsur kaldı. Arkadaşları, Tunca'yı kurtarmak için yoğun çaba gösterdi ancak kayayı yerinden oynatmak mümkün olmadı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri ile birlikte iş makinesi sevk edildi. İş makinesi, sıkıştığı kayayı kaldırarak Tunca'ya erişim sağladı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunca'nın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazesi, Açmabaşı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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