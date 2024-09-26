Sakarya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Sakarya'da Polis Yaralanmasına Neden Olan Şüpheliler Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına yol açan iki şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kovalamaca ve Trafik Kazası

24 Eylül gecesi Düzce'den motosikletle Sakarya'ya giden E.A. (30) ve Z.T. (25), Adapazarı'nda polis ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Dönüşüm olayında, kaçan şüpheliler ile polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Ancak bu sırada trafik kazası meydana geldi ve sonucunda 4 polis yaralandı.

Kazanın ardından kaçan şüpheliler için hızlı bir operasyon başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde E.A. ve Z.T.'yi Düzce'de yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Sakarya'ya getirilerek emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.