DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,21 -0,42%
ALTIN
2.943,27 -0,89%
BITCOIN
2.198.700,59 -1,46%

Sakarya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polislerin yaralanmasına yol açan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:10
Sakarya'da 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheliler Yakalandı

Sakarya'da Polis Yaralanmasına Neden Olan Şüpheliler Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına yol açan iki şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kovalamaca ve Trafik Kazası

24 Eylül gecesi Düzce'den motosikletle Sakarya'ya giden E.A. (30) ve Z.T. (25), Adapazarı'nda polis ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Dönüşüm olayında, kaçan şüpheliler ile polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Ancak bu sırada trafik kazası meydana geldi ve sonucunda 4 polis yaralandı.

Yakalama Operasyonu

Kazanın ardından kaçan şüpheliler için hızlı bir operasyon başlatan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde E.A. ve Z.T.'yi Düzce'de yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Sakarya'ya getirilerek emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
2
İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
3
Bakan Güler: Irak ile Güvenlik İşbirliğimizi Güçlendiriyoruz
4
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Düzenledi
5
Kars'ta Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı
6
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
7
Ankara'da 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Başladı

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu