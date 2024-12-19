Sakarya'da Düşük Maliyetli, Çevreci Reaktif Pudra Betonu Üretildi

Sakarya'da Çevre Dostu Reaktif Pudra Betonu Üretimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, reaktif pudra betonu üretiminde devrim yaratan bir çalışmaya imza attı. Bu yenilikçi beton, ferrokrom ve ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinden elde edilen liflerden faydalanarak, düşük maliyetli ve çevreci bir alternatif sunuyor.

Prof. Dr. Metin İpek'in Liderliğindeki Araştırma

SUBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İpek'in danışmanlığında, doktora öğrencisi İbrahim Atlı tarafından hazırlanan tez çalışmalarında, "Ferrokrom Atıkları ile Üretilen Geri Dönüştürülmüş Lif Takviyeli Yeşil Reaktif Pudra Betonlarının Balistik Özelliklerinin İncelenmesi" başlığı altında, reaktif pudra betonunun maliyetini düşürebilecek ve dayanıklılığını artırabilecek yöntemler araştırıldı.

Yüksek performanslı beton üretimi için genellikle pahalı agregalar kullanılırken, bu çalışmada yüksek miktarda kullanılan krom, atık ferrokromdan temin edildi. Ayrıca, lastik lifleri de çelik lif yerine kullanılarak maliyet düşürülmüştür.

Çevreci Beton Üretimi ve Maliyet Avantajları

Prof. Dr. İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek performanslı betonların yüksek maliyetleri nedeniyle kullanımının sınırlı olduğunu ifade etti. Bu projede, maliyetleri düşürerek çevre dostu yüksek performanslı beton üretebildiklerini belirtti.

İbrahim Atlı, "Bu noktada, Türkiye'de betonun içinde kullanacağımız yüksek yoğunluklu ferrokrom atığını değerlendirdik. Betonlarda maliyetleri oluşturan liflerin yerine, ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen telleri kullandık ve böylece maliyetleri %50 oranında düşürebildik," dedi.

Yüksek Dayanım ve Balistik Özellikler

Reaktif pudra betonunun kullanım alanları arasında savunma sanayisi, askeri mevzi, sınır hudutları ve cephanelik gibi dayanım gerektiren yapılar yer alıyor. Atlı, betonun dayanımını artırmak amacıyla atık malzemeleri 500 mikron boyutuna getirerek kullandıklarını ve bu sayede %65 oranında atık malzeme kullanarak benzer dayanım değerlerine ulaştıklarını vurguladı.

Ürettikleri betonun balistik testlerini TÜBİTAK SAGE'de gerçekleştirdiklerini belirten Atlı, "Yüksek hızda etkilere karşı dayanımını değerlendirdik ve olumlu sonuçlar elde ettik," ifadelerini kullandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), yüksek dayanım gerektiren alanlarda kullanılan reaktif pudra betonu, ferrokrom ve lastik lifinden yararlanılarak düşük maliyetli ve çevreci olarak üretildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), yüksek dayanım gerektiren alanlarda kullanılan reaktif pudra betonu, ferrokrom ve lastik lifinden yararlanılarak düşük maliyetli ve çevreci olarak üretildi.