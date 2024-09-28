Sakarya'da Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi

Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Hendek Jandarma Komutanlığı'nın İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele birimleri, Van'dan İstanbul'a giden bir tırın dorsesinde düzensiz göçmen bulunduğuna dair bilgi aldı.

Düzensiz Göçmenler ve Gözaltılar

Tır, Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede, 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin tırın dorsesinde saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. (29) ve H.B. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.A. (45) ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Geri Gönderme Süreci

Yakalanan düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi. Bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığına karşı kararlı bir duruş sergilediği belirtildi.