Sakarya'da Eğitim, Kar Nedeniyle 1 Gün Süreyle Durduruldu

Sakarya'da, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler sonucunda kar yağışının artarak devam etmesi ve buzlanma tehlikesi oluşturması nedeniyle bugün il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere giden çocukları olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Eğitimin kısa sürede normale döneceği umuluyor.