Sakarya'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Arifağa Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, çamaşır makinesini boşaltan bir kadın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Saime Topçu isimli kadın, ıslak çamaşırları çamaşır makinesinden boşalttığı esnada elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Yardım Çabaları ve Sağlık Durumu

Saime Topçu'nun annesinin yere düştüğünü gören kızı, hemen müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kadını Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve Soruşturma

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.