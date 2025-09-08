Sakarya'da elektrikli araca çarpan otomobil: Anne öldü, kızı yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin aynı yönde ilerleyen elektrikli araca çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı.

Kazada, H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı otomobil ile elektrikli araçta bulunan Gülçin (80) ve kızı Serpil A'nın (57) çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle anne ile kızı yola savruldu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Gülçin A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Serpil A., sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

