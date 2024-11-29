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Sakarya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:31
Sakarya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Sakarya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza, şehirde yankı uyandırdı. Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kamyonet ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Olayın Detayları

İlk tespitlere göre, 54 HU 109 plakalı kamyonet, Feyzi C. (78) idaresindeki 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada Feyzi C. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Engin C. (39) ağır yaralandı.

Kazanın ardından alarma geçen sağlık ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Feyzi C.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan Engin C. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet Sürücüsü Aranıyor

Polis, kazaya karışan kamyonet sürücüsünün yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Olayın detayları ve kaza anına ilişkin daha fazla bilginin toplanması için ekipler, gerekli incelemeleri sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

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