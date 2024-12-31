Sakarya'da Eşinin Katlettiği Kadın Defnedildi, Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Üzücü Bir Olay: Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, eşi İskender K. tarafından öldürülen Simge K., düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Cesedi Bulundu, Cenaze Töreni Yapıldı

İskender K.'nin emniyete yaptığı ihbarın ardından yapılan araştırmada, Müezzinler Gölü kenarında Simge K.'nin cesedi bulundu. Cenaze, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi ve burada öğle vakti kılınan namazın ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, 2 çocuk annesi Simge K.'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İşlemler ve Tutuklama Süreci

Olay sonrasında jandarma ekiplerince gözaltına alınan İskender K., adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgunun ardından, nöbetçi hakimlik tarafından 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Geçtiğimiz gün, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İskender K., Kaynarca'daki Müezzinler Gölü kenarında eşi Simge K.'yi öldürdüğünü bildirmişti. Emniyetin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yapmış ve Simge K.'nın cesedinde boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilmişti.