Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Olay: Ahmet Soğuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, Yeni Mahallede saat öğle sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanlığı yapan 64 yaşındaki Soğuk, evinin kapısından çıktıktan sonra aracına binmek üzere hareket etti. Bu esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucunda hedef alındı.

Akabinde, Soğuk aracında can havliyle inerek yerde yığıldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin müdahalesi sonrası, Soğuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkililer Olay Yerinde

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine ulaşarak incelemelerde bulundular. Olayı öğrenen Soğuk'un yakınları ise büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirdi.

Polis Soruşturma Başlattı

Ahmet Soğuk'un cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların ya da saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Karadeniz'den Açıklama

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, delil toplama çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütüldüğünü belirti. "Cumhuriyet Başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve İl Emniyet Müdürümüz ile Kaymakamımız, olayın aydınlatılması için azami gayret göstermektedirler. Tüm delilleri değerlendirme süreci devam etmekte ve yakın zamanda sonuç alınmasını umuyoruz. Ahmet Soğuk'a Allah'tan rahmet, Ferizli ilçemize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde ifade etti.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.