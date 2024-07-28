Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı Sonrası Ahmet Soğuk Defnedildi

Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan cenaze, Ferizli Merkez Camisi'ne getirildi. Kamusal bir katılım ile düzenlenen cenaze namazı, öğle vaktinde kılındıktan sonra, Kocaali Koğutpelit Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Katılımcılar Arasında Dikkat Çeken İsimler

Cenaze törenine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve birçok siyasi partinin il başkanı ile vatandaşlar katıldı.

Başkanlık Dönemi ve Trajik Olay

Ahmet Soğuk, 2009'dan 2019'a kadar Ferizli Belediye Başkanı olarak görev yaparak önemli hizmetlerde bulunmuştur. 64 yaşındaki Soğuk, geçtiğimiz gün evinden çıkarak aracına yöneldiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmiştir.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.