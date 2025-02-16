Sakarya'da Eski Kayınpederini Öldüren Polis Memuru Tutuklandı

Sakarya'da Şok Olay: Polis Memuru Eski Kayınpederini Öldürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, polis memuru H.D., eski kayınpederi Yaşar T.'yi silahla öldürdü ve eski bacanağını yaraladı. Olay, dün akşam saatlerinde Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, H.D., eski kayınpederi Yaşar T.'nin evine gelerek bir tartışma başlattı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda H.D., silahını kullanarak hem Yaşar T.'yi hem de eski bacanağı İ.A.'yı yaraladı. Yaralılar, hemen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak Yaşar T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.D.'nin Tutuklanması

Olayın ardından yerinden kaçan H.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından, H.D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, Sakarya'da büyük bir şok etkisi yaratırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.