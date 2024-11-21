Sakarya'da Evde Yangın: Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek İlçesinde Yangın Paniği

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangında, yüzünden hafif yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangının Sebebi Sobanın Parlaması

Rasimpaşa Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yer alan iki katlı bir binanın üst katında, ev sakinlerinin yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucunda yangın çıktı. Aile, hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Acı Olayda Müdahale Hızla Gerçekleşti

Bölgeye yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında hafif şekilde yaralanan çocuk, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Evde Büyük Hasar Oluştu

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hafif yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.