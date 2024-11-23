Sakarya'da Evde Yangın: Engelli Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen bir engelli kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 993. Sokak'ta Ahmet V.’ye ait evde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. İhbar üzerine hemen yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın anında evde bulunan engelli birey Salih V., yoğun dumandan etkilenerek yan odanın kapısını açmaya çalıştı. Komşuları hemen duruma müdahale ederek Salih V.'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Salih V., olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü; ancak evde önemli oranda hasar meydana geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi, tedavi altına alındı.