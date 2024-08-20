Sakarya'da Feci Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Korkunç Kaza

Sakarya'nın Akova Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. D-100 kara yolunda meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ö.A'nın kullandığı 54 AIP 712 plakalı otomobil, yan yolda park eden O.D.'ye ait 67 UB 908 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın Ardından Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.A.'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ö.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.