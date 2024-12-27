Sakarya'da Fındık Tarlasına Devrilen Kamyonette 5 Yaralı

Sakarya'da Kamyonet Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, devirilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin detaylar, Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde meydana gelen kaza ile ilgili ortaya çıktı. E.E. (32) yönetimindeki 54 HL 061 plakalı kamyonet, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait olarak yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi.

Kaza haberinin alınmasının ardından, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan orman muhafaza memurları arasında bulunan sürücü E.E. ile R.Ş. (29), Ö.Ö. (27), S.K. (22) ve Ö.K. (26), sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.