Sakarya'da Fren Arızası Sonucu Kamyon Eve Girdi: Sürücü Yaralı

Sakarya'da Kamyon Freni Arızalandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, fren arızası nedeniyle bir kamyon, 32 Evler Mahallesi'nde bulunan bir evin içine girdi. Olay, İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonunun rampadan inerken arızalanması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve Sonrası

Hafriyat kamyonu, iki katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi. Olay sırasında kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Bu kaza sonucunda evde de ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.