DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

Sakarya'da Fren Arızası Sonucu Kamyon Eve Girdi: Sürücü Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fren arızası nedeniyle bir kamyon, iki katlı bir eve girdi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:34
Sakarya'da Fren Arızası Sonucu Kamyon Eve Girdi: Sürücü Yaralı

Sakarya'da Kamyon Freni Arızalandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, fren arızası nedeniyle bir kamyon, 32 Evler Mahallesi'nde bulunan bir evin içine girdi. Olay, İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonunun rampadan inerken arızalanması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve Sonrası

Hafriyat kamyonu, iki katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi. Olay sırasında kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Bu kaza sonucunda evde de ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı....

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı....

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor
3
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi
5
Sudan Ordusu, Sinca Şehrinin Kontrolünü Yeniden Ele Geçirdi
6
Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi
7
Çorluspor'un Teknik Direktörü Ersin Aka, Memleketi Hatay'da Defnedildi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı