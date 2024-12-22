Sakarya'da Garajda Yangın: Hafif Ticari Araç Küle Döndü

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde Garaj yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Budaklar Mahallesi 5750 Sokak'ta bir evin garajında patlak veren yangın, hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi.

K.Y. adlı vatandaşın garajında park halindeyken belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, park halindeki hafif ticari araçtan, garaj içerisindeki diğer otomobile sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile alevlerin evin diğer kısımlarına sıçramasını önlemeyi başardı ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda hafif ticari araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, garajda bulunan bir otomobilde de hasar oluştu. Ayrıca, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni ise hala araştırılmakta.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu.