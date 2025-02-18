Sakarya'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Milli İrade Platformu tarafından Gazze'ye destek amacıyla gösteri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:35
Sakarya'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Sakarya'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Milli İrade Platformu üyeleri tarafından "Gazze Direnişine Destek Zamanı" temasıyla bir destek gösterisi düzenlendi. Gösteri, Hendek Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşti ve katılımcılar, ellerinde çeşitli dövizler taşıdı.

Gösteride Dikkat Çeken Anlar

Göstericiler, "Sessiz kalma bu, savaş değil, katliam, soykırım", "Siyonizm'e karşı küresel intifada", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlarla dikkat çekti. Pazar meydanına bebek kıyafetleri ve kanlı bebek çarşafları bırakılarak, tekbirler getirildi ve Gazze lehine sloganlar atıldı.

Basın Açıklaması ve Mesajlar

Gösteri sonrası Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Kadir Bilgiç, bir basın açıklaması yaparak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen zulüm ve katliamların devam ettiğini ifade etti. Bilgiç, “İsrail'in bombaları altında binlerce kişi hayatını kaybetti.” diyerek, Gazze halkının yaşadığı acıları dile getirdi.

Batılı ülkelerin hükümetlerinin, İsrail'in etkisi altında olduğunu söyleyen Bilgiç, o ülkelerin halklarının yükselen itirazlarının insanlık adına umut verdiğini belirtti. Filistin'e özgürlük yürüyüşleri ve protestoların, vicdan sahibi insanların gerçekleri görmesini sağladığını vurguladı.

Etkinliklerin Devamı

Etkinlikte ayrıca, Türkiye Beyazay Derneği Gazze Komisyonu Başkanı Müşerref Gündoğdu da söz aldı. "Filistin, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalar için toplandık.” diyen Gündoğdu, Gazze’deki ateşkesin zulmün sona ermediği anlamına geldiğini yineledi. “Bu nöbet, bizim insanlık sınavımızdır.” diyerek, duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Etkinlik, platform üyelerinden Beytullah Zengin tarafından yapılan dua ile sona erdi. Ayrıca, katılımcılar Gazze için 3 gün sürecek bir kermes düzenleyeceklerini ve 22 Şubat Cumartesi günü Gazze'ye destek yürüyüşü ve mitingi gerçekleştireceklerini duyurdular.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu üyeleri "Gazze Direnişine Destek Zamanı" temasıyla Hendek Kapalı Pazar Yeri'nde bir araya geldi. Göstericiler Pazar meydanına, bebek kıyafetleri, boykot ürün paketleri ve kanlı bebek çarşafları bıraktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu üyeleri "Gazze Direnişine Destek Zamanı" temasıyla Hendek Kapalı Pazar Yeri'nde bir araya geldi. Göstericiler Pazar meydanına, bebek kıyafetleri, boykot ürün paketleri ve kanlı bebek çarşafları bıraktı.

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