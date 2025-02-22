Sakarya'da Gazze'ye Destek Mitingi: Katılımcılardan Gıyabi Cenaze Namazı ve Yürüyüş

Hendek'te düzenlenen mitingde, Gazze'ye destek amacıyla gıyabi cenaze namazı kılındı ve kar altında yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:24
Sakarya'da Gazze'ye Destek Mitingi: Katılımcılardan Gıyabi Cenaze Namazı ve Yürüyüş

Sakarya'da Gazze'ye Üst Düzey Destek Mitingi Düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla gerçekleştirilen mitingde katılımcılar, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Etkinlik, Milli İrade Platformu ve Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu tarafından organize edildi.

Gıyabi Cenaze Namazı ve Yürüyüş

Rüstempaşa Cami'sinde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, katılımcılar ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte mitingin yapılacağı alana yürüdü. Kar altında gerçekleşen yürüyüş, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Önemli Konuşmalar ve Mesajlar

Kurulan platformda, mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Kadir Bilgiç, yaptığı konuşmada "Sinmiyoruz, yılmıyoruz, alışmıyoruz, korkmuyoruz. Gazze'yi ve tüm mazlum coğrafyaları unutmuyoruz" ifadelerini kullandı. Bilgiç, haklı mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Gazze sadece Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların sorunudur" diye ekledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu vurgulayarak uluslararası güçlere mesaj verdi. Hendekli halkın duyarlılığına dikkat çeken İnci, afet zamanlarında gösterilen dayanışmalara örnekler verdi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın arkadaşı Dr. Azmi Moroğlu, meselenin sadece Filistin meselesi olmadığını dile getirirken, Mehmet Kaya da Gazze'deki zorlukları anlattı.

Katılımcıların Duyarlılığı ve Etkinlikler

Programa Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan gibi isimler katılarak desteklerini belirttiler. Ayrıca, iki öğrenci, Gazze'deki akranları için yazdıkları mektup ve şiiri okuyarak etkinliğe renk kattı.

Program, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan dua ile sona ererken, Hendek Belediyesi binasının yanındaki hayır çarşısına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle kar altında mitingin düzenleneceği alana yürüdü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle kar altında mitingin düzenleneceği alana yürüdü.

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