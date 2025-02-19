Sakarya'da Geleceğin Aşçıları Taşımalı Öğrencilere Yemek Hazırlıyor

Sakarya'da Meslek Liselilerden Örnek Proje

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yeni Mahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük 2 bin 700 taşımalı öğrenci için yemek hazırlamakta. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 72 öğrenci, öğretmenleri ve uzman aşçılar eşliğinde uygulamalı eğitimlerle yemek pişiriyor.

Öğrenme ve Uygulama Fırsatı

Öğrenciler, hazırladıkları yemekleri Hendek ve Düzce'nin Gümüşova ilçesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırarak pratik deneyim kazanıyor. Bu uygulama, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürmelerini sağlıyor.

Okul Yönetimi ve Öğrenci Yorumları

Okul müdürü Alim Oktar, öğrencilerin mesleklerini uygulamalı olarak öğrenme şansı bulduğunu belirterek, döner sermayeden elde ettikleri kazançla harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Halime Aydemir ise, "Öğrencilerimize mesleğin inceliklerini öğretiyoruz. Yemek üretimini mesleğin merkezinde öğrenmiş oluyorlar." diyerek programın önemini vurguladı.

Geleceğe Hazırlanan Öğrenciler

11. sınıf öğrencisi Simay Kılıç, okulda öğrendiği çeşitli yemek tarifleriyle gelecek için hazırlandığını belirtti. İleride pastacılık sektöründe çalışmak istediğini dile getiren Kılıç, "Küçük bir dükkan açmak istiyorum, hayalim bu." dedi.

Bir başka öğrenci İrem Alkaş ise yemek yapmayı severek yaptığını ve kendini geliştirme fırsatı bulduğu için memnun olduğunu ifade etti.