Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı', Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın ilerleyen bölümünde gençlerin yaptığı çalışmalara dair slayt gösterimi sunuldu.

Gençlerin Talepleri Ön Planda

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin taleplerine göre teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmenin ön plana alındığını belirtti. Eminoğlu, Türkiye genelinde 400 genç ofisi ve 50 kamp alanı bulunduğunu ifade etti.

Eminoğlu, "Türk gençliğinin sanatta, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde, tüm alanlarda yetişmesi ve gelişmesi, uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek bireyler olmaları nihai amacımız" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezleri ve Eğitim Fırsatları

Türkiye'de 522 gençlik merkezinden 12'sinin Sakarya'da yer aldığını ifade eden Eminoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve TÜBİTAK ile iş birliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 100'den fazla deneyim atölyesi düzenlendiğini kaydetti. Bu atölyelerde, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka gibi eğitimlerin 24 ay boyunca verileceğini söyledi.

Eminoğlu, ayrıca gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerden yararlanmalarını tavsiye etti. 2024 yılı içerisinde 17 yurt dışı deneyim programının yapılacağını belirtti. Toplamda 220 bine yakın genci kamplarda misafir ettiklerini ifade etti.

Katılımcılar ve Atölye Çalışmaları

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, çalıştayın ülke gençliğine hayırlar getirmesini dileyerek katılımcılara teşekkür etti. Programda ayrıca Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Gençlik Merkezi Şube Müdürü Yavuz Çangır ve Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sinem Bozalan da konuşmalar yaptılar.

Programın ardından üniversite yerleşkesinde bulunan 'Genç Ofis'te bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu (solda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç (sağ 4) ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu (solda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç (sağ 4) ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al (sol 3) da katıldı.