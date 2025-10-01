Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Y, M.G. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sınır Dışı Edilen Göçmenler

Öte yandan, 4 farklı operasyonda yakalanan 14 Afganistan uyruklu göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.