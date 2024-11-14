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Sakarya'da Havaya Rastgele Ateş Açılması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde rastgele havaya ateş açılması sonucu 3 kişi, 2'si kadın 1'i çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:57
Sakarya'da Havaya Rastgele Ateş Açılması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Sakarya'da Rastgele Ateş Açılması Yaraladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Rüstempaşa Mahallesi kapalı pazar yeri yakınlarında meydana gelen üzücü bir olayda, rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 2'si kadın, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bölgeden geçen iki kişiye isabet eden kurşunlar, gördükleri tehlikeyi ihbar eden vatandaşların yardımıyla sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Yaralılar, yabancı uyruklu R.M.Ş.H. (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) hızlı bir şekilde Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralı olan Z.T. (21) de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yağımları incelemek ve faillerini tespit etmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda kullanılan ateşli silahın failinin G.U. (21) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirilen operasyonlarda, G.U. olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Olayın detayları ve failin yargı süreci, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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