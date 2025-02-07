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Sakarya'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren İki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştiren iki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:34
Sakarya'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren İki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren iki kişi tutuklandı.

Jandarmadan Operasyon

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesinin bir parçası olarak bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, M.S.A. (30) ve S.U.Y. (35) gözaltına alındı.

Elde Edilen Kanıtlar

Şüphelilerin iş yeri ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda; toplamda 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi bulundu.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

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