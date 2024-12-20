Sakarya'da İnşaat İşçisinin Ölümünde İki Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da İnşaat İşçisiyle İlgili Tutuklamalar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, inşaatta elektrik akımına kapılan bir işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası, şantiye şefi ve müteahhit gözaltına alındı.
Olayın Detayları
Ömercikler Mahallesi'nde, dün inşaatın 3. katında çalışan Feyzullah S. (29), binanın köşesinden geçen elektrik hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı ve düştü. Talihsiz olayın ardından, şantiye şefi İsmail B. ve müteahhit Mehmet Yavuz T. gözaltına alındı.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir.