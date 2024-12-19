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Sakarya'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:19
Sakarya'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İş Kazası: Elektrik Akımına Kapılarak Düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen bir iş kazasında, 29 yaşındaki F. S., çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde inşaat halindeki bir binada gerçekleşti. İşçi, binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı ve zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, F. S. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç işçi kurtarılamadı.

F. S.'nin cenazesi, gerekli işlemler için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine götürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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