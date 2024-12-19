Sakarya'da Jandarma Otoyollarda Suça Geçit Vermiyor!

Sakarya'da Jandarma Ekipleri Otoyollarda Kural İhlalini Önlüyor

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesiminde son 2 ayda gerçekleştiren denetimlerde, 979 araç ile 146 sürücü trafikten men edildi. Otoyollarda trafik ve asayiş hizmetlerinin 15 Ekim'de jandarmaya devredilmesinin ardından, ekipler kural ihlaline ve suça geçit vermemek için aralıksız çalışıyor.

Etkili Denetim Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, 41 tim, 154 personel ve 31 araçla sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. AA muhabirinin elde ettiği verilere göre, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde 152 bin 962 sürücü ve araç kontrol edildi, 1467 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Trafik Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Denetimlerde, 17 sürücünün uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı tespit edilerek belgelerine geçici süreyle el konuldu. Bu süre zarfında, 34'ü hasarlı olmak üzere toplam 69 trafik kazası gerçekleşti, bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 66 kişi yaralandı.

Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyonlar

Aynı tarihlerde, otoyol jandarması toplamda 242 olaya müdahale etti. Bunlar arasında 185 düzensiz göçle mücadele, 35 trafik kazası, 16 asayiş, 5 kaçakçılıkla mücadele ve 1 siber suçlar olayı yer aldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 183 kişi ile yasa dışı yollarla ülkeye giren 267 düzensiz göçmen yakalandı.

Sakarya'daki jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları, hem trafik güvenliğini artırmakta hem de asayişin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Otoyollarda trafik ve asayiş hizmetlerinin 15 Ekim'de jandarmaya devredilmesinin ardından aradan geçen sürede Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesiminde yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit verilmiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, 41 tim, 154 personel ve 31 araçla Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarında sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Otoyollarda trafik ve asayiş hizmetlerinin 15 Ekim'de jandarmaya devredilmesinin ardından aradan geçen sürede Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesiminde yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit verilmiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, 41 tim, 154 personel ve 31 araçla Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarında sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.