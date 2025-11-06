Sakarya’da Kaçak İçki Operasyonu: Bidonlarda Etil Alkol ve 393 Şişe Ele Geçirildi

Sakarya'da yapılan operasyonda N.K. ve M.Y. gözaltına alındı; bidonlarda etil alkol, 393 şişe gümrük kaçağı ve 62 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:17
Sakarya'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Bidonlarda etil alkol ve yüzlerce şişe ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçelerinde kaçak ve sahte alkollü içki satışını engellemeye yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda N.K. ve M.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramalarda şu miktarlarda malzeme ele geçirildi:

393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki.

7 adet 5 litrelik mavi bidon içinde toplam 35 litre el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol.

5 adet 5 litrelik beyaz bidon içinde toplam 25 litre etil alkol.

2 adet 4 litrelik cam şişe içinde toplam 8 litre el yapımı sahte alkollü içki.

8 adet 1,5 litrelik plastik şişe içinde toplam 12 litre el yapımı sahte alkollü içki.

62 şişe çeşitli markalarda dolumu yapılmış, satışa hazır sahte alkollü içki.

1 adet huni, şişeleme ve dolum işlemlerinde kullanılan ekipman olarak ele geçirildi.

Soruşturma ve işlemler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde sürdürülüyor.

