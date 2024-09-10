Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya'da Kadın Platformu Narin Güran İçin Adalet Talep Etti

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın ölümünü protesto ederek adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:09
Sakarya'da Kadın Platformu Narin Güran İçin Adalet Talep Etti

Sakarya'da Kadın Platformu Üyeleri Protesto Düzenledi

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ı anmak ve adalet istemek için bir araya geldi. Katılımcılar, Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Adalet İçin Birleştiler

Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Narin Güran ile Sakarya'da cinayete kurban giden Sehle Gündüz için toplandı. Eylemde, "Narin için, Sehle için adalet istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı ve "Karanlığa teslim olmayacağız", "Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Özgül Kahraman'dan Mesaj: Daha Fazla Kayıp İstemiyoruz

Grup adına konuşan Özgül Kahraman, "Uzun zamandır devam eden kadın cinayetlerinin farkındayız. Burada kaybettiğimiz Narinler için sesimizi yükseltmek istiyoruz. Sessiz bir eylem yapıyoruz." dedi. Kahraman, kadınların artık çocuklarını ve kardeşlerini karanlığa teslim etmek istemediklerini vurguladı.

Destekleyenler Arasında Motosikletliler de Vardı

Grup, konuşmanın ardından sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu sırada bazı motosikletçiler de eyleme destek vermek için alana geldi.

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın...

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran ve Sakarya'da başından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Sehle Gündüz için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın...

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran ve Sakarya'da başından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Sehle Gündüz için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!