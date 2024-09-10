Sakarya'da Kadın Platformu Narin Güran İçin Adalet Talep Etti

Sakarya'da Kadın Platformu Üyeleri Protesto Düzenledi

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ı anmak ve adalet istemek için bir araya geldi. Katılımcılar, Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Adalet İçin Birleştiler

Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Narin Güran ile Sakarya'da cinayete kurban giden Sehle Gündüz için toplandı. Eylemde, "Narin için, Sehle için adalet istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı ve "Karanlığa teslim olmayacağız", "Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Özgül Kahraman'dan Mesaj: Daha Fazla Kayıp İstemiyoruz

Grup adına konuşan Özgül Kahraman, "Uzun zamandır devam eden kadın cinayetlerinin farkındayız. Burada kaybettiğimiz Narinler için sesimizi yükseltmek istiyoruz. Sessiz bir eylem yapıyoruz." dedi. Kahraman, kadınların artık çocuklarını ve kardeşlerini karanlığa teslim etmek istemediklerini vurguladı.

Destekleyenler Arasında Motosikletliler de Vardı

Grup, konuşmanın ardından sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu sırada bazı motosikletçiler de eyleme destek vermek için alana geldi.

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran ve Sakarya'da başından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Sehle Gündüz için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran ve Sakarya'da başından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Sehle Gündüz için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.